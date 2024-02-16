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Режиссер Юрий Быков анонсировал съемки третьего сезона сериала «Метод»
Они начнутся летом 2024 года.

Третий сезон сериала «Метод» выйдет в 2025 году. Над продолжением работает команда, создавшая 10 лет назад первый сезон, в том числе режиссер Юрий Быков, сообщили ТАСС в пресс-службе «Кинопоиска».

Роли следователя Родиона Меглина и его стажера Есении Стекловой исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева.

«Метод» стал многократным обладателем премий ТЭФИ и АПКиТ, а права на его показ в мире были приобретены стриминговым сервисом Netflix.

«Долгое время я был убежден, что „Метод“ — законченная история, и продолжение снимать не надо. Мне нравилась точка, поставленная в финале первого сезона. В первом сезоне был комикс, был дух страшной сказки, но спустя 10 лет он будет смотреться неактуально с эстетической точки зрения. Довольно часто мне говорят, что „Метод“ — отец современного русского сериала. Надеюсь, что в третьем сезоне мы не подведем и продолжим тенденцию», — привели в пресс-службе слова Быкова.