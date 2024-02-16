Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

В продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности.

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова. Об этом пишет РИА Новости.

«Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины», — говорится в сообщении.

По информации издания, детали обнародуют после брифинга Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.