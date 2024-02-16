«Тинькофф» организовал выездные бригады для спасения клиентов от мошенников

Это первое подобное решение, которое работает по всей России.

«Тинькофф» организовал выездные бригады для спасения клиентов от мошенников, пишут « Известия ».

Бригады «скорой психологической помощи» приезжают на дом к находящимся в трансе клиентам, которые не верят сотрудникам банка и не хотят отменять операции по переводу своих денег мошенникам, даже когда их предупреждают об этом по телефону.

Это первое решение с выездом специалистов банка на дом, которое работает по всей России.

Другие банки также тестируют различные практики, предлагая клиентам, которых мошенники ввели в состояние транса, приехать в свой офис.