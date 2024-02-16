Средний возраст материнства в России увеличился до 29 лет

Отмечается, что увеличение числа рождений в позднем возрасте может быть связано с развитием репродуктивных технологий.

Средний возраст материнства в России за последние 10 лет увеличился с 27 до 29 лет, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что увеличение числа рождений в позднем возрасте может быть связано с развитием репродуктивных технологий, на более ранний возраст материнства могут влиять региональные особенности.

Эксперт Сергей Шульгин пояснил, что в Италии средний возраст рождения для женщины равен примерно 31 году — за следующие 30-40 лет Россия может также прийти к этому показателю.