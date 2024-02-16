Спикер Госдумы Володин заявил, что в смерти Навального* виноваты Вашингтон и Брюссель

По словам Вячеслава Володина, смерть Алексея Навального* была выгодна странам Запада.

Спикер Госдумы Володин заявил, что в смерти Навального* виноваты Вашингтон и Брюссель. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Вячеслава Володина, смерть Алексея Навального* была выгодна странам Запада.

«Фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, — они виновники его смерти», — написал Володин.

Напомним, Навальный* умер 16 февраля из-за тромба.

* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)