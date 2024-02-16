Шольц заявил о новом пакете военной помощи Украине

Олаф Шольц 16 февраля сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 млрд евро.

Шольц заявил о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет РЕН ТВ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 16 февраля сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 млрд евро.

«Среди прочего, это поставка 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тысяч артиллерийских боеприпасов, две дополнительные системы ПВО Skynex и крайне необходимые ракеты для IRIS-T», — сказал канцлер.