Рязанка рассказала о заблокированном подъезде к дому на Михайловском шоссе
На размещенных кадрах видно, что на дороге, ведущей к подъездам, установили забор.
Рязанка рассказала о заблокированном подъезде к дому на Михайловском шоссе. Соответствующее фото читательница прислала в редакцию РЗН.Инфо.
«На каком основании перекрыли дорогу к дому? Застройщик вышел за границы, предназначенные для застройки. Михайловское шоссе дом 82 корпус 2», — отметила жительница.
На размещенных кадрах видно, что на дороге, ведущей к подъездам, установили забор.