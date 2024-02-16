Рязанцы рассказали о травмоопасной дороге около поликлиники № 11

По словам горожан, они часто там падают и просят помощь людей, идущих мимо.

Рязанцы рассказали о травмоопасной дороге около поликлиники № 11. Корреспондент РЗН. инфо съездил и пообщался с горожанами.

Как отметили рязанцы, они часто там падают и просят помочь идущих мимо людей.

«Больные люди с ногами не могут дойти, падают. Сюда бы машину песка, а то, что они насыпали, все равно не помогает. Постоянно падаю и не могу подняться, Прошу помощи у молодежи», — поделилась женщина.

Кроме того, жители Дашково-Песочни просили в соцсетях Павла Малкова установить остановку по выходу из ворот поликлиники.

«Остановка для пенсионеров находится далековато, примерно около 300 метров. Еле добираешься до нее. Постоянно спотыкаешься или падаешь», — отмечают рязанцы.