Рязанцы рассказали о травмоопасной дороге около поликлиники № 11
По словам горожан, они часто там падают и просят помощь людей, идущих мимо.
Рязанцы рассказали о травмоопасной дороге около поликлиники № 11. Корреспондент РЗН. инфо съездил и пообщался с горожанами.
Как отметили рязанцы, они часто там падают и просят помочь идущих мимо людей.
«Больные люди с ногами не могут дойти, падают. Сюда бы машину песка, а то, что они насыпали, все равно не помогает. Постоянно падаю и не могу подняться, Прошу помощи у молодежи», — поделилась женщина.
Кроме того, жители Дашково-Песочни просили в соцсетях Павла Малкова установить остановку по выходу из ворот поликлиники.
«Остановка для пенсионеров находится далековато, примерно около 300 метров. Еле добираешься до нее. Постоянно спотыкаешься или падаешь», — отмечают рязанцы.