Рязанцу, который торговал смертельно опасным «коньяком» в Тамбовской области, дали пять лет колонии

По его вине погибли три человека, в том числе 16-летний подросток.

Рязанцу, который торговал смертельно опасным «коньяком» в Тамбовской области, дали пять лет колонии. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

В Тамбовской области осудили жителя Шацкого района, который хранил и продавал спиртное, из-за которого погибли три человека, в том числе 16-летний подросток и пострадала 20-летняя девушка.

По данным следствия, в июле 2021 года мужчина продал две канистры неизвестного алкоголя семейной паре из Моршанского района. Они привезли алкоголь домой и начали его продавать. Выяснилось, что в основе жидкости был метиловый спирт. В январе 2023 года супругов из Моршанского района приговорили к срокам от 3 до 3,6 лет. Сейчас перед судом предстал продавец из Рязани. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.