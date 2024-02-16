Рязань встала в десятибалльных пробках
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Рязань встала в десятибалльных пробках. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».
Серьезно затруднен выезд из Песочни. В бордовый окрашены улицы Зубковой, Советской армии, Тимуровцев, Касимовское шоссе и проезд Яблочкова.
Пробки на Московском шоссе, улице Дзержинского, Каширина, Есенина, Грибоедова.
Стоит Северная окружная в Канищево из-за ДТП.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.