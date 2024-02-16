Россиянам напомнили, что следующая неделя будет четырехдневной

Отдыхать будем три дня с 23 по 25 февраля.

Минтруд напомнил работающим россиянам о сокращенной следующей неделе. У граждан будет три законных выходных дня.

«В пятницу отмечается День защитника отечества. Отдыхать будем три дня с 23 по 25 февраля. Кроме того, рабочий день накануне, 22 февраля, будет сокращенным на один час», — отмечается в посте.

Аналогичные длинные выходные ждут работающих россиян в марте. Международный женский день в этом году также выпадает на пятницу. Выходные продлятся с 8 по 10 марта.