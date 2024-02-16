Россельхознадзор: житель Ряжска нашел в апельсинах личинки померанцевой щитовки

Отмечается, вредитель безопасен для жизни и здоровья человека. Насекомое наносит вред только плодам и листьям растения.

Житель Ряжска нашел в апельсинах личинки померанцевой щитовки. Такое заявление сделали специалисты Россельхознадзора по Рязанской области.

После проверки стало известно, что апельсины поступили из Египта. Исследования показали, что во фруктах жил некарантинный вид — желтая померанцевая щитовка. Отмечается, вредитель безопасен для жизни и здоровья человека. Насекомое наносит вред только плодам и листьям растения.

Напомним, рязанец предполагал, что нашел во фруктах личинки средиземноморской плодовой мухи.