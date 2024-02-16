Reuters: Украина и Франция будут сотрудничать в сфере безопасности

Соглашение подписали Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон.

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве Украины и Франции в сфере безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Церемония прошла вечером 16 февраля.

Согласно соглашению, Франция в 2024 году предоставит Украине в виде дополнительной военной помощи 3,24 миллиарда евро, обучит солдат и направит больше оружия. Ранее аналогичные соглашения были подписаны с Великобританией и Германией.

В соглашении говорится, что Франция, как и другие партнеры, поможет Украине сделать оборонный потенциал «более совместимым с НАТО». Речь идет о развитии оборонного сектора Украины и способствование вступлению страны в альянс.