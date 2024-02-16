ПВО России за неделю сбила 405 украинских беспилотников

Противник потерял 5935 боевиков.

ВС России за неделю нанесли 30 ударов высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям ВПК Украины, а также пунктам дислокации ВСУ и националистов. Об этом сообщает Минобороны.

Авиация и средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24, перехватили 36 снарядов HIMARS, «Vampire» и «Ольха», 405 украинских беспилотников.

Противник потерял 5935 боевиков.

Российские войска уничтожили 13 танков, 14 бронемашин и 25 орудий артиллерии.