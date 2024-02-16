Путин заявил, что Россия может сама производить необходимые технологии

Об этом он сказал во время встречи с рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может сама производить необходимые технологии. Об этом глава государства сказал во время встречи с рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш», пишет ТАСС .

«Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость — оказалось, что есть и возможность производить все самим. Не все, но то, что нужно. Ключи технологические развивать собственные. Мы так и будем это делать», — указал глава государства.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в стране специальные программы по подготовке специалистов в сфере робототехники, Путин ответил утвердительно. «У нас есть программа, которая так и называется — производство средств производства. Это то, на что давно надо было бы обратить внимание», — указал президент. По его словам — это не единственная программа, но власти совершенно точно будут работать над расширением.