Полицейские задержали 31-летнего рязанца за кражу велосипеда из дома на улице Подгорной

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 31-летнего рязанца за кражу велосипеда из дома на улице Подгорной. Об этом сообщает пресс-службе регионального УМВД.

В полиции рассказали, что недавно у 48-летнего рязанца украли велосипед. Он хранился в подвальном помещении, которое запиралось на замок.

Оперативники узнали, что к краже может быть причастен 31-летний неработающий житель Рязани. Отмечается, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения полицейских в связи с кражами, в том числе велосипедов, и имел условную судимость. Оперативники разыскали и задержали рязанца, он признался в преступлении.

По предварительной информации, мужчина имел склонность к потреблению наркотических средств и нуждался в деньгах. Недавно он отправился по улицам города в поисках подходящих предметов для кражи и заглянул в один из подъездов дома на улице Подгорной. Там он увидел дверь в подвал и взломал ее. Он украл оттуда велосипед и продал его своему знакомому.

Возбуждено уголовное дело.