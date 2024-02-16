Песков заявил, что Путину доложили о смерти Навального*

В ИК-3 «Полярный волк» в ЯНАО направлена комиссия ФСИН для уточнения всех обстоятельств кончины Алексея.

Песков заявил, что Путину доложили о смерти Навального*. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ИК-3 «Полярный волк» в ЯНАО направлена комиссия ФСИН для уточнения всех обстоятельств кончины Алексея.

Напомним, по данным судмедэкспертизы, у него оторвался тромб.

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