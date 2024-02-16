Опубликован прогноз погоды на 17 февраля в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью опустится до -14, -9 градусов, днем до -9, -4 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 17 февраля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 17 февраля, будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -14, -9 градусов, днем до -9, -4 градусов.