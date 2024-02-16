На I Форуме первичных отделений «Единой России» поделились достижениями в социальной сфере

16 февраля в Рязанской филармонии состоялся I Форум первичных отделений партии «Единая Россия». Участниками мероприятия стали более 700 человек — секретари отделений, депутаты, главы муниципалитетов.

В форуме приняли участие почетные гости — заместитель секретаря Генерального совета партии, член Совета Федерации Сергей Перминов

и председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Открыло встречу выступление губернатора региона Павла Малкова. Он подвел промежуточные итоги и обозначил новые задачи.

«Мы все с вами видим, какие серьезные цели обозначил перед нами президент. Они определяют качество жизни людей в нашей стране, в каждом районе, в каждом селе. А кто лучше всех знает, что требуется людям? Только вы, представители первичных организаций, — отметил Павел Малков. — Мы все с вами прекрасно знаем, что нашу партию создал президент в самое трудное для страны время. Когда ее буквально нужно было собирать по кускам. Наша партия стала той силой, которая помогла не разодрать, а объединить Россию. Поэтому и тогда, и сейчас мы — партия президента. И в самое трудное время мы будем брать на себя самые трудные задачи, и как всегда, их выполним».

Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов подчеркнул, что нужно делать все возможное для семей — опоры современного общества, а также для всестороннего развития и патриотического воспитания детей. Андрей Макаров обратил внимание, что «Единой России» за годы работы удалось решить множество сложных задач, и пожелал коллегам и далее работать на благо общество, ища индивидуальный подход к каждому.

В продолжение встречи заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова подвела итоги партийного проекта «Крепкая семья», в котором является региональным координатором. Она отметила, что каждый четвертый ребенок в регионе воспитывается в многодетной семье, а количество таких семей растет. Наталья Суворова рассказала о мерах поддержки многодетных семей и семей, имеющих детей с особенностями развития, профилактике репродуктивного здоровья, патронаже молодых пар, не имеющих детей, социальных сервисах по различным жизненным ситуациям. Павел Малков наградил благодарственными письмами 10 рязанских семей за сохранение семейных ценностей и личный вклад в повышение авторитета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Помимо этого, секретарь местного отделения Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова выступила с докладом об эффективном взаимодействии местного отделения, первичных отделений и депутатского корпуса в реализации партийных проектов и народной программы партии. На примере Сасовского района она рассказала, как «Единая Россия» помогает развивать социальное обслуживание, здравоохранение, массовый спорт, культуру и другие сферы.

По итогам встречи участники анонсировали, в частности, открытие новых многофункциональных семейных центров в Шилове, Шацке и Михайлове". В свою очередь, сотрудникам первичных отделений Павел Малков предложил принять участие в конкурсе на лучшее подобное отделение. «Победители в этом году получат поддержку для реализации своих инициатив», — подчеркнул лидер рязанских единороссов.