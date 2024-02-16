Мэр Рязани предупредил о мошенническом аккаунте с его именем

Глава администрации Рязани Виталий Артемов рассказал, что мошенники создали его «зеркальный аккаунт» и ведут с него переписку. Пост опубликован на его страничке «ВКонтакте».

"Внимание! Сегодня в Telegram начали поступать сообщения, разосланные якобы от моего имени. Злоумышленники создали «зеркальный аккаунт» и ведут с него переписку. Прошу не вступать с ними в общение и не реагировать на странные сообщения", — пишет Артемов.

Мэр заявил, что уже написал заявление в полицию.