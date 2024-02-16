Лавров назвал «формулу мира» Зеленского пустышкой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского пустышкой. Об этом пишет ТАСС .

«То, что это пустышка и просто, как минимум, неумная инициатива, это всем понятно», — заявил Лавров.

Отметим, что «формула мира» заключается в десяти пунктах: