Лавров назвал «формулу мира» Зеленского пустышкой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского пустышкой. Об этом пишет
«То, что это пустышка и просто, как минимум, неумная инициатива, это всем понятно», — заявил Лавров.
Отметим, что «формула мира» заключается в десяти пунктах:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных (в том числе украинских детей);
- выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны.