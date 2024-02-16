Карлсон назвал помощь Украине мошенничеством

И способом отсрочки неизбежного мирного соглашения.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что миллионы долларов, которые США выделяют на помощь Украине, являются мошенничеством и способом отсрочки неизбежного мирного соглашения. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По его мнению, сенатор Линдси Грэм пытается убедить республиканцев в том, что дать в долг президенту Украины Владимиру Зеленскому 60 миллиардов лучше, чем просто дать ему денег. Однако, как считает Карлсон, эта схема является мошенничеством.

«Украина никогда не вернет долги… Это всего лишь более нечестный способ отправить в регион больше неучтенного оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и убить больше принудительно мобилизованных украинцев», — заявил Такер Карлсон.