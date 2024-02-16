Госавтоинспекция анонсировала в Рязанской области недельный рейд
Он пройдет с 16 по 23 февраля.
С 16 по 23 февраля на территории региона Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Чистое стекло». Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
Полицейские будут пресекать нарушения, где стекла транспортных средств не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности.
С начала 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции обнаружено более двух тысяч нарушений норм тонировки, ответственность за которые предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.