Госавтоинспекция анонсировала в Рязанской области недельный рейд

Он пройдет с 16 по 23 февраля.

С 16 по 23 февраля на территории региона Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Чистое стекло». Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Полицейские будут пресекать нарушения, где стекла транспортных средств не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности.

С начала 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции обнаружено более двух тысяч нарушений норм тонировки, ответственность за которые предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.