Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Банк России не стал повышать ключевую ставку впервые с июня 2023 года.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщает РИА Новости.

Банк России не стал повышать ключевую ставку впервые с июня 2023 года.

Регулятор связывает такое решение с тем, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период жестких денежно-кредитных условий.

Напомним, что последний раз ключевую ставку подняли в декабре 2023 года.