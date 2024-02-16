Белгород обстреляли из Харьковской области

Оттуда же сбили Ил-76 с украинскими военнопленными.

Обстрел Белгорода 15 февраля велся из населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Белгород обстрелял расчет РСЗО Vampire. Силовики зявили, что сейчас идет работа по его уничтожению.

«Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен российскими военными в районе Липцов, ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», — сказал собеседник агентства.

Также известно, что Ил-76 с украинскими военнопленными сбили также из Липцов.

Напомним, в результате обстрела Белгорода погибли шесть человек, в том числе ребенок.