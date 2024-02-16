Baza: московских полицейских подняли по тревоге из-за призывов к митингам

По данным канала, сотрудники второго московского спецполка подняты по тревоге. Всем сотрудникам в срочном порядке нужно прибыть на базу. Также по тревоге был поднят и первый полк полиции.

Московских полицейских подняли по тревоге из-за призывов к митингам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сотрудники второго московского спецполка подняты по тревоге. Всем сотрудникам в срочном порядке нужно прибыть на базу. Также по тревоге был поднят и первый полк полиции.

Отмечается, что такое указание было дано из-за якобы появившихся в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях.

Прокуратура Москвы выпустила предостережение в связи с «призывами к массовой акции». В ведомстве сообщают, что «указанное массовое мероприятие» не согласовано с властями, организация и участие в нем могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.