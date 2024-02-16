Байден заявил о новом пакете санкций против России

Джо Байден заявил, что США раздумывают над санкциями после смерти Алексея Навального*. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы сейчас размышляем о том, что еще можно сделать», — сказал Байден в ходе обращения, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США введение санкций против России в связи с гибелью Навального*.

«Мы рассматриваем целый ряд вариантов», — добавил Байден.

*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России