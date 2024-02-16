Александра Трусова выступит в ледовом шоу Этери Тутберидзе

Александра Трусова выступит в ледовом шоу Этери Тутберидзе. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Рязанка, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова выступит в ледовом шоу команды тренера Этери Тутберидзе.

«Александра Трусова являлась и является членом команды #TeamTutberidze. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу. В этом же году все сошлось и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура», — написали в посте.