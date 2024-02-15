Жителей Дягилева предупредили о проведении антитеррористических мероприятий

Они запланированы в рамках обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности военных объектов.

Жителей Дягилева предупредили о проведении антитеррористических мероприятий. Об этом сообщили в соцсетях.

Мероприятия пройдут в четверг, 15 февраля, с 15:00 до 18:00 на территории военного городка № 1. Состоится комплексная тренировка по отражению террористических групп. Мероприятия запланированы в рамках обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности военных объектов.

Местных жителей призвали не волноваться.