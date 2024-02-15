Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Соответствующая запись появилась на сайте украинского парламента, пишет ТАСС.

«Проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны, подписан президентом», — говорится в документе.