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Российские военные водрузили флаг РФ вблизи стелы Авдеевки
По данным Washington Post, ВСУ уже начали частичный отход.

Военные водрузили флаг России вблизи стелы Авдеевки, возле которой месяцем ранее фотографировался президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, передовые подразделения российской армии в ходе продвижения установили флаг России, отмечая свои новые успехи в процессе штурма города.

По данным Washington Post, ВСУ уже начали частичный отход.