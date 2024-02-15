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Верховный суд России отклонил один из исков Бориса Надеждина к ЦИК
Речь шла о претензии Центризбиркома к тому, что сборщики из одного региона собирали подписи в других.

Верховный суд России отклонил один из исков Бориса Надеждина к ЦИК. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь шла о претензии Центризбиркома к тому, что сборщики из одного региона собирали подписи в других.

Политик утверждал, что за него поставили подписи более 200 тысяч человек, а в штабе не стали целенаправленно подавать подписи из-за рубежа.

«Проблема не в том, что форма некорректная, а в том, что листы не донесли», — сказал в суде представитель ЦИК. Его поддержал представитель прокуратуры. В итоге Верховный суд встал на сторону ЦИК.

Еще один иск разберут позже.