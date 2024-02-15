Верховный суд России отклонил второй иск политика Бориса Надеждина

«В удовлетворении искового заявления отказать», — заявил судья Вячеслав Кириллов в ходе заседания.

Верховный суд России отклонил второй иск политика Бориса Надеждина, который пытался оспорить форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«В удовлетворении искового заявления отказать», — заявил судья Вячеслав Кириллов в ходе заседания.

Напомним, ранее Борис Надеждин подал иски в Верховный суд из-за недопуска к выборам. Первый их них тоже отклонили.