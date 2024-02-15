В зоне СВО погиб 37-летний рязанец Денис Зайцев

Церемония прощания прошла в среду, 14 февраля, в селе Гавриловское.

В Спасском районе простились с Денисом Зайцевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили «Спасские вести».

В зону СВО Зайцев ушел в мае 2023 года. Он воевал в танковых войсках. Погиб 5 августа 2023 года в Луганской народной республике. Подробности случившегося не уточняются. Ему было 37 лет.

Церемония прощания состоялась в среду, 14 февраля, в селе Гавриловское. Похоронили Зайцева с воинскими почестями.