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В Сараевском районе полицейские раскрыли угон машины
Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

Полицейские раскрыли угон автомобиля из села Муравлянка Сараевского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обратился 35-летний житель и сообщил, что со двора дома пропал автомобиль ГАЗ-3110. Автовладелец ночевал у родственников, а когда вернулся в жилище, то заметил пропажу.

Оперативники выяснили, что утром машину видели на улицах села. За рулем был 24-летний молодой человек, проживающий на окраине населенного пункта. Автомобиль возвратили владельцу.

«По предварительной информации, утром 24-летний житель села, употребив спиртное в гостях, собрался домой. На улице он вспомнил, что один из приятелей несколько месяцев назад показал как можно в любое время завести его автомобиль. Накануне приятели рассорились и нетрезвый мужчина решил испортить бывшему знакомому настроение и покататься на его машине. Угнав автомобиль, злоумышленник уехал в соседнее село и собирался бросить машину, но его с поличным задержали полицейские», — рассказали в МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление авто в нетрезвом виде) и по части 1 статьи 166 УК РФ (угон авто). Ему грозит до пяти лет колонии.

Известно, что ранее угонщика осудили за угрозу убийством и привлекли к ответственности за нетрезвое вождение.