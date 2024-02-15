В Санкт-Петербурге отец избил шестилетнего сына в квартире

В Санкт-Петербурге отец избил шестилетнего сына в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в полицию ночью 14 февраля обратилась соседка, услышав крики ребенка. Мальчика доставили в больницу.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица, грудной клетки и спины. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Мужчину задержали. На него составили протокол о мелком хулиганстве.