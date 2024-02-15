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В Рязанской облдуме обсудили господдержку сельхозпроизводителей

Государственная поддержка регионального агропромышленного комплекса в 2024 году составит почти три миллиарда рублей. Об этом 15 февраля рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов на правительственном часе в областной думе, посвященном подготовке к проведению весенних полевых работ.

По словам чиновника, на адресную помощь сельхозпроизводителям планируется выделить 2 млрд. 200 млн рублей, на комплексное развитие населенных пунктов — еще 700 млн.

Депутата Александра Старикова интересовало, насколько эти показатели соответствуют уровню минувшего года.

Глава ведомства пояснил, что обнародованные им суммы некорректно считать окончательными, так как не исключено дополнительное финансирование по линии федерального Минсельхоза.

Речь идет от льготном кредитовании аграриев, которое в наступившем году будет осуществляться по ставкам от 6,8 до 10% годовых.

Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты для молодых специалистов, пришедших работать сразу после окончания профильных учебных заведений. Общая сумма ассигнований, по мнению Филиппова, будет сопоставима с цифрами прошлого года.