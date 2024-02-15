В Рязанской области разыскивают родственников ветерана Великой Отечественной войны Василия Шарапова

Всех, кто знает что-то мужчине или о его родных, просят обращаться в военный комиссариат города Сасово, Ермишинского, Кадомского, Сасовского и Пителинского районов по номеру телефона: 8 (49133)5-15-65.

В Рязанской области разыскивают родственников ветерана Великой Отечественной войны Василия Шарапова. Об этом сообщила администрация Сасовского района.

«В адрес военного комиссариата Рязанской области была передана медаль СССР „За боевые заслуги“ Василия Дмитриевича. На дату награждения, а пришлась она на 28 января 1943 года, мужчина проживал в деревне Желчино Рыбновского района. В настоящее время родственников Василия Дмитриевича, проживающих там, найти не удалось», — написали в сообщении.

Всех, кто знает что-то мужчине или о его родных, просят обращаться в военный комиссариат города Сасово, Ермишинского, Кадомского, Сасовского и Пителинского районов по номеру телефона: 8 (49133)5-15-65.