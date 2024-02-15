В Рязанской области на охрану 25 дорожных объектов выделили более 106 миллионов рублей

Срок оказания услуг — с 11 марта 2024 года по 1 февраля 2025 года.

В Рязанской области объявили тендер на охрану от незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Начальная цена контракта составляет 106 миллионов 342 тысячи 848 рублей.

В списке указаны 25 дорожных объектов, среди которых путепровод через железнодорожную дорогу «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Шиловском районе, эстакада на автомобильной дороге Северный обход Рязани, остальные — мосты.

Согласно документации, исполнитель обязан охранять объекты круглосуточно в зоне транспортной безопасности, его земной, подземной, воздушной, надводной части. В течение семи дней после заключения контракта установить информационные таблички, которые укажут, что на объекте есть охрана.

Срок оказания услуг — с 11 марта 2024 года по 1 февраля 2025 года.