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В Рязани планируют продлить троллейбусы без строительства сетей
Малков добавил, что видит развитие транспорта в обновлении машин, организации выделенных полос и разработке маршрутной сети с учетом мнения жителей.

В Рязани планируют продлить троллейбусы без строительства сетей. Об этом в четверг, 15 февраля, на ежегодном отчете о деятельности правительства сообщил Павел Малков.

Депутат Вадим Польевтов поинтересовался, как правительство оценивает новую транспортную модель города. Малков отметил, что нужно обновлять и развивать общественный транспорт.

«Можем поэксперементировать и троллейбусы на автономном ходу продлить, без строительства новых линий, в отдаленные районы. Но строительство сетей планируем», — подчеркнул губернатор.

Также Малков добавил, что видит развитие транспорта в обновлении машин, организации выделенных полос и разработке маршрутной сети с учетом мнения жителей.

Напомним, рязанская мэрия планирует продлить контактную троллейбусную сеть до конца улицы Новоселов.