В России продлят программу «Молодая семья» после 2025 года

Отмечается, что поддержка семей с детьми — это безусловный приоритет.

Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», — сказал он.

Глава государства отметил, что программу обязательно продлят «за горизонт трехлетнего бюджетирования».

«По-моему, 14,5 миллиарда в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то такая же сумма, чуть побольше — 14,7 миллиарда», — добавил Путин.