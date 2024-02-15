Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-9°
Сбт, 17
-6°
ЦБ USD 91.82 0.39 16/02
ЦБ EUR 98.41 0.6 16/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 782
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 818
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 992
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 820
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России продлят программу «Молодая семья» после 2025 года
Отмечается, что поддержка семей с детьми — это безусловный приоритет.

Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», — сказал он.

Глава государства отметил, что программу обязательно продлят «за горизонт трехлетнего бюджетирования».

«По-моему, 14,5 миллиарда в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то такая же сумма, чуть побольше — 14,7 миллиарда», — добавил Путин.