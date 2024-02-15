В России предложили отменить подоходный налог при зарплате до 30 тысяч рублей

Законопроект предлагает освободить от налогообложения доходов работников, размер ежемесячной оплаты труда которых не превышает 30 тысяч рублей, а сумма всех доходов за год составляет не более 360 тысяч рублей.

В России предложили отменить подоходный налог при зарплате до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает освободить от налогообложения доходов работников, размер ежемесячной оплаты труда которых не превышает 30 тысяч рублей, а сумма всех доходов за год составляет не более 360 тысяч рублей.

По словам авторов, целью законопроекта является снижение налоговой нагрузки для экономически незащищенных слоев населения для улучшения уровня жизни. Предполагается, что освобождение от налога увеличит семейный бюджет, а также приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции.