В Подмосковье мужчина покончил с собой
В Подмосковье мужчина покончил с собой. Об этом пишет SHOT.
По данным канала, трагедия произошла в Красногорске. 32-летний мужчина сел ужинать с супругой, где жена требовала развода.
Выпив, супруг начал кричать на женщину. Она испугалась и вызвала полицию.
В квартиру приехал участковый и провел профилактическую беседу с гражданином. Тот успокоился и пошел спать. Через несколько часов мужчины не стало.
Полиция проводит проверку.
Супруги воспитывали детей 12 и 14 лет. Школьники до сих пор не могут прийти в себя.