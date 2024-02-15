В Подмосковье мужчина покончил с собой

В Подмосковье мужчина покончил с собой. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, трагедия произошла в Красногорске. 32-летний мужчина сел ужинать с супругой, где жена требовала развода.

Выпив, супруг начал кричать на женщину. Она испугалась и вызвала полицию.

В квартиру приехал участковый и провел профилактическую беседу с гражданином. Тот успокоился и пошел спать. Через несколько часов мужчины не стало.

Полиция проводит проверку.

Супруги воспитывали детей 12 и 14 лет. Школьники до сих пор не могут прийти в себя.