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В ООН заявили о недопустимости ударов по мирному населению Белгорода
Это должно быть немедленно прекращено.

Удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Такое заявление в связи с обстрелом Белгорода сделал на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

«Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — сказал он.

Дюжаррик отметил, что гуманитарные работники на местах продолжают оказывать помощь мирному населению, которое страдает в результате продолжающихся боевых действий.

Напомним, в результате удара по Белгороду погибли шесть человек.