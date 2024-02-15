В одной из школ Рязанской области ученица жестоко избила сверстницу

Отмечается, что жалобы на конфликты поступали и раньше, но никто не реагировал.

В одной из школ Захаровского района ученица жестоко избила сверстницу. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По словам автора ролика, инцидент произошел в декабре 2023 года, однако никаких последствий для агрессивных детей или для руководства школы за собой не повлек.

Отмечается, что жалобы на конфликты поступали и раньше, но никто не реагировал.

В настоящее время драчунью якобы перевели в другую школу.