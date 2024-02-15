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В общежитии РГУ в Кальном стали избавляться от холодильников
Ранее студентов вуза попросили от них избавиться.

В общежитии РГУ имени Есенина стали избавляться от холодильников. Фото РЗН. инфо с холодильниками, оставленными у мусорных баков рядом с общежитием в Кальном, прислали в редакцию студенты.

По словам собеседника, в администрации вуза в среду, 14 февраля, заявили, что в общежития закупят новые общие холодильники.

Напомним, студентам РГУ велели избавиться от старых личных холодильников до 15 февраля.