В Минобрнауки предложили увеличить стипендии до прожиточного минимума

Социальная и академическая стипендии в России не должны быть ниже прожиточного минимума. Предложение увеличить выплаты студентам озвучил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, его цитирует ТАСС.

По его словам, ведомство рекомендовало вузам закрепить размер студенческой стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума. Учебные заведения в этом вопросе достаточно автономны, однако им следует придерживаться определенных рамок.

На сегодняшний день прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения этот показатель установлен на уровне 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Точную цифру устанавливают власти каждого региона.