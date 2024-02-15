В Латвии признали законной депортацию не сдавших языковой экзамен россиян

Суд посчитал, что срок в два года достаточный для сдачи экзамена.

Конституционный суд Латвии признал законным решение о депортации граждан России (владельцев ПМЖ в республике), которые вовремя не сдали экзамен на знание латышского языка. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

Суд посчитал, что срок в два года достаточный для сдачи экзамена и депортация за невыполнение условий — адекватная мера. Она необходима для «обеспечения государственной безопасности».

Отмечается, что в сентябре 2022 года однопалатный парламент Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции. Они обязывали граждан России (владельцев ПМЖ в прибалтийской республике) до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны аннулировать.