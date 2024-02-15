В Калининградской области 23 школьника отравились токсическим веществом
В Калининградской области 23 школьника отравились токсическим веществом. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на местный СК.
По имеющимся данным, оказавшиеся в больнице школьники имели признаки отравления неустановленным токсическим веществом.
«Утром от школьников начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия. Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23-м учащимся, шестеро из них (ученики 5-го и 8-го классов) госпитализированы в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.