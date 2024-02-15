В Госдуму внесли законопроект о запрете размещения рекламы у иноагентов
Для нарушителей запрета будут предусмотрены «строгие меры ответственности».
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает размещать рекламу на ресурсах иноагентах. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТАСС» со ссылкой на депутата Вячеслава Володина.
В законопроекте указывается, что в случае принятия, российские граждане и компании вне зависимости от форм собственности, не смогут размещать рекламу у иностранных агентов.
Для нарушителей запрета будут предусмотрены «строгие меры ответственности».